Вибухова хвиля нищила будинки та авто: на заводі піротехніки сталася масштабна аварія

На Мальті зафіксували надзвичайну подію високого рівня небезпеки. У районі Саліна стався потужний вибух на підприємстві з виробництва піротехніки, який супроводжувався подальшою детонацією.

Вибух на заводі з піротехнікою

"Надзвичайна подія трапилася на Lourdes Fireworks Factory", — повідомляє авторитетне місцеве видання Times of Malta

Очевидці зазначають, що гуркіт від первинного удару був колосальним.

"Після першого найсильнішого вибуху місцеві чули серію менших, — зазначають журналісти, описуючи масштаби інциденту, — а стовп диму було видно з різних частин острова".

Наслідки для населення та госпіталізація

Лише за щасливим збігом обставин вдалося уникнути масових жертв серед персоналу та мешканців найближчих кварталів.

"За даними поліції, працівники фабрики та сусіди не постраждали", — зауважують у правоохоронних органах.

Проте медична допомога все ж знадобилася людям, які опинилися в епіцентрі подій.

"Водночас двох фермерів, які працювали неподалік, — додали у відомстві, — госпіталізували з легкими травмами та шоком".

Руйнування інфраструктури та евакуаційні заходи

Вибухова хвиля завдала значних матеріальних збитків навколишньому району та паралізувала рух. Камені та уламки засипали вулицю Трік іс-Саліні.

"Вибух пошкодив будинки, вибив скло, понівечив автомобілі", — констатують очевидці події.

Через високі ризики для життя людей влада була змушена вдатися до екстрених дій.

"Людей із району евакуйовували, — підкреслюють рятувальники, — поки менші вибухи тривали ще кілька годин".

Варто додати, що це підприємство вже має дурну славу в регіоні. Ця ж фабрика вже вибухала у 2018 році — тоді внаслідок інциденту двоє чоловіків дістали серйозні поранення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що важка ракета New Glenn від компанії Blue Origin Джеффа Безоса зазнала повної руйнації через масштабний вибух на стартовому майданчику у Флориді. Збитки від втрати унікального космічного апарата сягають 4 000 000 000 доларів. Космічні сили США та представники компанії-розробника офіційно підтвердили, що внаслідок надзвичайної події ніхто з персоналу не постраждав.