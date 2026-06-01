Вибухова хвиля нищила будинки та авто: на заводі піротехніки сталася масштабна аварія

Недилько Ксения
На Мальті зафіксували надзвичайну подію високого рівня небезпеки. У районі Саліна стався потужний вибух на підприємстві з виробництва піротехніки, який супроводжувався подальшою детонацією.
Вибух на заводі з піротехнікою
Очевидці зазначають, що гуркіт від первинного удару був колосальним.
Наслідки для населення та госпіталізація
Лише за щасливим збігом обставин вдалося уникнути масових жертв серед персоналу та мешканців найближчих кварталів.
Проте медична допомога все ж знадобилася людям, які опинилися в епіцентрі подій.
Руйнування інфраструктури та евакуаційні заходи
Вибухова хвиля завдала значних матеріальних збитків навколишньому району та паралізувала рух. Камені та уламки засипали вулицю Трік іс-Саліні.
Через високі ризики для життя людей влада була змушена вдатися до екстрених дій.
Варто додати, що це підприємство вже має дурну славу в регіоні. Ця ж фабрика вже вибухала у 2018 році — тоді внаслідок інциденту двоє чоловіків дістали серйозні поранення.
