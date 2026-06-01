На Мальте зафиксировано чрезвычайное событие высокого уровня опасности. В районе Салина произошел мощный взрыв на предприятии по производству пиротехники, сопровождавшийся дальнейшей детонацией.

"Чрезвычайное событие случилось на Lourdes Fireworks Factory", — сообщает авторитетное местное издание Times of Malta

Очевидцы отмечают, что грохот от первоначального удара был колоссальным.

"После первого сильнейшего взрыва местные слышали серию меньших, — отмечают журналисты, описывая масштабы инцидента, — а столб дыма был виден из разных частей острова".

Последствия для населения и госпитализация

Только по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать массовых жертв среди персонала и жителей ближайших кварталов.

"По данным полиции, работники фабрики и соседи не пострадали", — отмечают в правоохранительных органах.

Однако медицинская помощь все же понадобилась людям, оказавшимся в эпицентре событий.

"В то же время двух фермеров, работавших неподалеку, – добавили в ведомстве, – госпитализировали с легкими травмами и шоком".

Разрушение инфраструктуры и эвакуационные мероприятия

Взрывная волна нанесла значительный материальный ущерб окружающему району и парализовала движение. Камни и обломки засыпали улицу Трик ис-Салини.

"Взрыв повредил дома, выбил стекло, изуродовал автомобили", — констатируют очевидцы происшествия.

Из-за высоких рисков для жизни людей власти были вынуждены прибегнуть к экстренным действиям.

"Людей из района эвакуировали, — подчеркивают спасатели, — пока меньшие взрывы продолжались еще несколько часов".

Стоит добавить, что предприятие уже имеет глупую славу в регионе. Эта же фабрика уже взрывалась в 2018 году — тогда в результате инцидента двое мужчин получили серьезные ранения.

