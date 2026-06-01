Взрывная волна уничтожала дома и авто: на заводе пиротехники произошла масштабная авария

Недилько Ксения
На Мальте зафиксировано чрезвычайное событие высокого уровня опасности. В районе Салина произошел мощный взрыв на предприятии по производству пиротехники, сопровождавшийся дальнейшей детонацией.
Взрыв на заводе с пиротехникой
Очевидцы отмечают, что грохот от первоначального удара был колоссальным.
Последствия для населения и госпитализация
Только по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать массовых жертв среди персонала и жителей ближайших кварталов.
Однако медицинская помощь все же понадобилась людям, оказавшимся в эпицентре событий.
Разрушение инфраструктуры и эвакуационные мероприятия
Взрывная волна нанесла значительный материальный ущерб окружающему району и парализовала движение. Камни и обломки засыпали улицу Трик ис-Салини.
Из-за высоких рисков для жизни людей власти были вынуждены прибегнуть к экстренным действиям.
Стоит добавить, что предприятие уже имеет глупую славу в регионе. Эта же фабрика уже взрывалась в 2018 году — тогда в результате инцидента двое мужчин получили серьезные ранения.
