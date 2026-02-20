logo_ukra

Вибух у Чернівецькому районі: у місті введено спеціальну поліцейську операцію через напад на правоохоронців
НОВИНИ

Вибух у Чернівецькому районі: у місті введено спеціальну поліцейську операцію через напад на правоохоронців

Поліція Чернівеччини розшукує зловмисника, який підірвав службовий автомобіль у Сторожинці

20 лютого 2026, 00:21
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У місті Сторожинець Чернівецького району розгорнуто масштабну правоохоронну операцію. Причиною став напад на співробітників поліції, що стався сьогодні пізно ввечері.

Вибух у Чернівецькому районі: у місті введено спеціальну поліцейську операцію через напад на правоохоронців

Вибух у Чернівецькому районі: у місті введено спеціальну поліцейську операцію через напад на правоохоронців

За офіційними даними НПУ, "сьогодні о 22:50 у місті Сторожинець Чернівецького району невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції".

Внаслідок інциденту є постраждалі серед особового складу. Як зазначають у відомстві, "унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога".

Наразі район події оточено, на місці "працюють слідчо-оперативні групи". Правоохоронці встановлюють особу нападника та обставини злочину. Силовики обіцяють оприлюднити "деталі згодом".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній радник міського голови Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко відреагував на інформацію, що активно поширюється в російських мілітарних пабліках. Йдеться про повідомлення щодо загибелі 24 російських морпіхів у маріупольському ресторані "Гуси-лебеді" внаслідок конфлікту з місцевими жителями.

Андрющенко з іронією поставився до масштабів інциденту, описаного окупантами, наголосивши на неймовірній кількості жертв для звичайної бійки. "24 загиблих. Уявляєте собі рівень битви :) Скажу так, від Гусей — Лебедей там нічого залишитись не мало :)))", — прокоментував він.

Водночас він не виключає, що подібний інцидент міг мати місце, проте закликає пам'ятати, що першоджерелом новини є самі російські ресурси. "Але — раптом правда? Не ми ж. Р*сня розганяє", — підсумував Андрющенко.



