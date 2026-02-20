У місті Сторожинець Чернівецького району розгорнуто масштабну правоохоронну операцію. Причиною став напад на співробітників поліції, що стався сьогодні пізно ввечері.

Вибух у Чернівецькому районі: у місті введено спеціальну поліцейську операцію через напад на правоохоронців

За офіційними даними НПУ, "сьогодні о 22:50 у місті Сторожинець Чернівецького району невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції".

Внаслідок інциденту є постраждалі серед особового складу. Як зазначають у відомстві, "унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога".

Наразі район події оточено, на місці "працюють слідчо-оперативні групи". Правоохоронці встановлюють особу нападника та обставини злочину. Силовики обіцяють оприлюднити "деталі згодом".

