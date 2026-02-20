В городе Сторожинец Черновицкого района развернута масштабная правоохранительная операция. Причиной стало нападение на сотрудников полиции, которое произошло сегодня поздно вечером.

Взрыв в Черновицком районе: в городе введена специальная полицейская операция из-за нападения на правоохранителей

По официальным данным НПУ, "сегодня в 22:50 в городе Сторожинец Черновицкого района неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции".

В результате инцидента есть пострадавшие среди личного состава. Как отмечают в ведомстве, "в результате взрыва двое полицейских получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь".

В настоящее время район происшествия оцеплен, на месте "работают следственно-оперативные группы". Правоохранители устанавливают личность нападающего и обстоятельства преступления. Силовики обещают обнародовать "детали со временем".

