Вибух на болгарському заводі боєприпасів: чому влада б'є на сполох

Потужний вибух прогримів на території військового підприємства в болгарському селі Белиця неподалік міста Трявна. Завод спеціалізується на виробництві боєприпасів. Після займання вантажівки вогонь поширився на один зі складів, де пролунала серія вибухів. Про це повідомляє Болгарське національне телебачення.

Вибух на заводі у Болгарії. Фото: з відкритих джерел

Надзвичайна ситуація сталася близько 10:50 ранку. За словами місцевих жителів, потужний гуркіт було чути навіть на відстані понад 15 кілометрів від підприємства. У найближчих населених пунктах люди відчули ударну хвилю: у будинках дзвеніли шибки, а меблі зсувалися з місця.

Мер громади Трявна Денчо Мінев повідомив, що займання вантажівки спричинило вибухи на частині складських приміщень заводу. Територію підприємства одразу оточили, а доступ до небезпечної зони заборонили до завершення перевірки.

Через масштаб пожежі та ризик поширення шкідливих речовин влада активувала національну систему оповіщення BG-ALERT. Місцевим жителям рекомендували не виходити на вулицю, зачинити вікна та за можливості використовувати захисні маски через сильне задимлення.

Найближчі до підприємства населені пункти почали евакуювати. З небезпечної зони вивели близько 300 працівників заводу. За попередніми даними, серед них немає загиблих чи постраждалих.

Причину НП наразі встановлюють. Міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв заявив, що найбільш імовірною версією поки вважають внутрішній збій на підприємстві. За його словами, аварія сталася вдень, коли на заводі працювали люди.

Водночас влада не поспішала називати остаточну причину вибухів. Територія залишається небезпечною, а фахівці мають встановити, що саме спричинило займання та подальшу детонацію боєприпасів.

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