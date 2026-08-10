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Взрыв на болгарском заводе боеприпасов: почему власти бьют тревогу

Мощный взрыв был слышен в десятках километров, а ударная волна заставила дрожать окна и двигать мебель. На заводе вспыхнул грузовик, после чего огонь опрокинулся на склады

10 августа 2026, 14:39
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Кравцев Сергей

Мощный взрыв прогремел на территории военного предприятия в болгарском селе Белица недалеко от города Трявна. Завод специализируется на производстве боеприпасов. После возгорания грузовика огонь распространился на один из складов, где раздалась серия взрывов. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Взрыв на болгарском заводе боеприпасов: почему власти бьют тревогу

Взрыв на заводе в Болгарии. Фото: из открытых источников

Чрезвычайная ситуация произошла около 10:50 утра. По словам местных жителей, мощный грохот был слышен даже на расстоянии более 15 километров от предприятия. В ближайших населенных пунктах люди почувствовали ударную волну: в домах звенели стекла, а мебель сдвигалась с места.

Мэр общины Трявна Денчо Минев сообщил, что возгорание грузовика повлекло за собой взрывы на части складских помещений завода. Территорию предприятия сразу оцепили, а доступ к опасной зоне запретили до завершения проверки.

Из-за масштаба пожара и риска распространения вредных веществ власти активировали национальную систему оповещения BG-ALERT. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу, закрыть окна и по возможности использовать защитные маски из-за сильного задымления.

Ближайшие к предприятию населенные пункты начали эвакуировать. Из опасной зоны вывели около 300 работников завода. По предварительным данным, в их числе нет погибших или пострадавших.

Причину ЧП устанавливают. Министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил, что наиболее вероятной версией пока считается внутренний сбой на предприятии. По его словам, авария произошла днем, когда на заводе работали люди.

В то же время власти не спешили называть окончательную причину взрывов. Территория остается опасной, а специалисты должны установить, что привело к возгоранию и дальнейшей детонации боеприпасов.

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Источник: https://bntnews.bg/news/silen-vzriv-ot-voenniya-zavod-v-selo-belica-do-tryavna-1407291news.html
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