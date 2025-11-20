Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE заявив, що українські водоканали опинилися у критичному стані через бездіяльність НКРЕКП. За його словами, регулятор фактично "умив руки" і не ухвалює необхідні рішення щодо тарифів на водопостачання та водовідведення, уникаючи політичної відповідальності.

Великі міста можуть залишитися без води та роботи каналізації, — нардеп

"Законодавством встановлюють тариф у місті Умані регулятор НКРЕКП на холодоводопостачання і на водовідведення. […] Уманський водоканал сьогодні не має грошей для того, аби сплачувати за електричну енергію. Їм відімкнуть, відріжуть електричну енергію і уманці залишаться без води й без роботи каналізації. Це все по всім великим містам", – наголошує політик.

Нардеп наголосив, що водоканали не можуть працювати в нинішніх тарифах, адже за останні роки суттєво зросли ціни на електроенергію, роботи підрядників і зарплати. Політик закликав оновлений склад НКРЕКП взяти на себе відповідальність і ухвалювати складні рішення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов опублікував офіційне звернення до нардепів Верховної ради України та до Уряду, проте у своїй традиційній емоційній манері, з "некоректними словами", як він сам охарактеризував.

Так, мер Дніпра прокоментував майбутнє ухвалення держбюджету на 2026 рік.

"І я вкотре повторю: якщо ви втілите те, що в ньому задумано, наслідком може стати колапс комунального господарства – в якому живуть зокрема й ваші родини. Не лише в Києві, а й по всій країні. Бо більшість населення, як відомо, нині мешкає саме у містах.

Але ви робите все для того, аби остаточно вбити місцеве самоврядування. І коли мета саме така, то просто вийдіть та ВІДВЕРТО про це скажіть.

Замість того, аби відбріхуватися, мовляв, ці гроші потрібні на Збройні Сили і взагалі з бюджетом в країні є проблеми. Бо ми – міські голови – чудово знаємо, як, із ким і що ви насправді говорите", – наголосив Філатов.