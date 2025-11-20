Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE заявил, что украинские водоканалы оказались в критическом состоянии из-за бездействия НКРЭКУ. По его словам, регулятор фактически "умыл руки" и не принимает необходимые решения по тарифам на водоснабжение и водоотвод, избегая политической ответственности.

Большие города могут остаться без воды и работы канализации, - нардеп

"Законодательством устанавливают тариф в городе Умани регулятор НКРЭКУ на холодное водоснабжение и на водоотвод. […] Уманский водоканал сегодня не имеет денег для того, чтобы платить за электрическую энергию. Им отключат, отрежут электрическую энергию и уманцы останутся без воды и без работы канализации. Это все по всем крупным городам", – отмечает политик.

Нардеп подчеркнул, что водоканалы не могут работать в нынешних тарифах, ведь в последние годы существенно выросли цены на электроэнергию, работы подрядчиков и зарплаты. Политик призвал обновленный состав НКРЭКУ взять на себя ответственность и принимать сложные решения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что городской голова Днепра Борис Филатов опубликовал официальное обращение к нардепам Верховной Рады Украины и к Правительству, однако в своей традиционной эмоциональной манере, с "некорректными словами", как он сам охарактеризовал.

Так, мэр Днепра прокомментировал предстоящее принятие госбюджета на 2026 год.

"И я еще раз повторю: если вы воплотите то, что в нем задумано, следствием может стать коллапс коммунального хозяйства – в котором живут в том числе и ваши семьи. Не только в Киеве, но и по всей стране. Потому что большинство населения, как известно, сейчас живет именно в городах.

Но вы делаете все для того, чтобы окончательно убить местное самоуправление. И если цель именно такова, то просто выйдите и ОТКРОВЕННО об этом скажите.

Вместо того чтобы отвираться, мол, эти деньги нужны на Вооруженные Силы и вообще с бюджетом в стране есть проблемы. Потому что мы – городские головы – прекрасно знаем, как, с кем и что вы действительно говорите", – подчеркнул Филатов.