Під час сімейного конфлікту чоловік завдав смертельні ножові поранення дружині та доньці. Крім того, поранив сусідку та вбив своїх котів і собаку. Поліція розпочала кримінальні провадження. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на поліцію Житомирщини.

Вбив дружину, доньку та хатніх тварин: на Житомирщині сьогодні сталася трагедія

Повідомляється, що сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення про загибель від ножових поранень 42-річної жінки та її 9-річної доньки, жительок с. Котівки Радомишльської громади Житомирської області. Крім того, поранення отримала жінка, яка проживає по сусідству.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділення поліції №2 (м. Радомишль) Житомирського районного управління поліції №2, оперуповноважені Управління карного розшуку, криміналісти та прокурори.

Поліцейські та прокурори Житомирської області встановили, що під час сімейної сварки чоловік наніс смертельні удари ножем дружині та доньці. Коли сусідка намагалася врегулювати сварку, чоловік завдав їй ножові поранення, крім того вбив двох власних котів і собаку. Жінку госпіталізували. Тварини від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також встановлено, що з 2023 року сім’я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. У подружжя було п'ятеро дітей, з них троє — неповнолітні дівчатка, віком 15, 11 та 9 років.

Наприкінці серпня 2025 року судом ухвалено рішення про позбавлення батьківських прав чоловіка та жінки.

Також відомо, що 15-річна дівчинка останнім часом проживала окремо від батьків, разом із братом та сестрою в іншому місті. 11-річна дитина у день трагедії була в друзів по сусідству. Нині її передали під опіку рідних.

Слідчим управлінням ГУНП у Житомирській області розпочато кримінальне провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин злочину, призначено ряд експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура. Триває досудове розслідування.

