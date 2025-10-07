Во время семейного конфликта мужчина нанес смертельные ножевые ранения жене и дочери. Кроме того, ранил соседку и убил своих кошек и собаку. Полиция начала уголовные производства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на полицию Житомирщины.

Убил жену, дочь и домашних животных: в Житомирской области сегодня произошла трагедия

Сообщается, что сегодня днем в полицию поступило сообщение о гибели от ножевых ранений 42-летней женщины и ее 9-летней дочери, жительниц с. Котовки Радомышльской громады Житомирской области. Кроме того, ранение получила проживающая по соседству женщина.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отделение полиции №2 (г. Радомышль) Житомирского районного управления полиции №2, оперуполномоченные Управления уголовного розыска, криминалисты и прокуроры.

Полицейские и прокуроры Житомирской области установили, что во время семейной ссоры мужчина нанес смертельные удары ножом жене и дочери. Когда соседка пыталась урегулировать ссору, мужчина нанес ей ножевые ранения, кроме того убил двух собственных кошек и собаку. Женщину госпитализировали. Животные от полученных телесных повреждений погибли.

Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Также установлено, что с 2023 года семья состоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. У супругов было пятеро детей, из них трое – несовершеннолетние девочки, в возрасте 15, 11 и 9 лет.

В конце августа 2025 года суд принял решение о лишении родительских прав мужчины и женщины.

Также известно, что 15-летняя девочка в последнее время проживала отдельно от родителей вместе с братом и сестрой в другом городе. 11-летний ребенок в день трагедии был у друзей по соседству. Сейчас ее передали на попечение родных.

Следственным управлением ГУНП в Житомирской области возбуждено уголовное производство по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств преступления, назначен ряд экспертиз. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура. Продолжается досудебное расследование.

