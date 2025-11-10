На кордоні з Польщею було зупинено спробу незаконного ввезення до України великої кількості поштових марок із символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Державної митної служби України.

В Україну намагалися ввезти тисячі марок з нацистською символікою: що відомо

Під час митного контролю у пункті пропуску "Шегині — Медика" працівники митниці виявили 14 487 поштових марок, прихованих серед вживаного одягу. Орієнтовна вартість вилучених предметів на тіньовому ринку становить понад 1,5 мільйона гривень.

Для проходження митного контролю водій транспортного засобу обрав смугу руху "червоний коридор" та задекларував 350 кг вживаного одягу.

Однак під час митного огляду авто митники виявили колекцію марок, які згідно Закону України № 317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" є забороненим до ввезення на митну територію України.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

