На границе с Польшей была остановлена попытка незаконного ввоза в Украину большого количества почтовых марок с символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной таможенной службы Украины.

В Украину пытались ввезти тысячи марок с нацистской символикой: что известно

Во время таможенного контроля в пункте пропуска "Шегини – Медика" работники таможни обнаружили 14 487 почтовых марок, скрытых среди подержанной одежды. Примерная стоимость изъятых предметов на теневом рынке составляет более 1,5 миллиона гривен.

Для прохождения таможенного контроля водитель транспортного средства выбрал полосу движения "красный коридор" и задекларировал 350 кг одежды.

Однако во время таможенного досмотра авто таможенники обнаружили коллекцию марок, которые согласно Закону Украины № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещено к ввозу на таможенную территорию Украины.

По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что скандальный рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню Nigga Heil Hitler, где несколько десятков афроамериканцев выкрикивают эти слова. Клип вышел в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее Канье Уэст уже попадал в скандалы, прославляя Гитлера и выражая любовь к нему. В феврале за час он опубликовал более 46 постов в соцсети Х. Певец пишет, что он любит Гитлера, что он нацист.