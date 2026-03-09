В Україні почастішали землетруси: що загрожує українцям

У 2026 році декілька днів поспіль фіксували невеликі землетруси. Портал “Коментарі” дізнався, скільки землетрусів було зареєстровано з 2020 року та чи загрожує Україні руйнівна сейсмічна активність.

Землетрус. Фото портал "Коментарі"

У Головному центрі спеціального контролю НЦУВКЗ ДКА на офіційний журналістський запит пояснили, що сейсмічність території України обумовлена як впливом місцевих землетрусів, так і глибокофокусних сильних землетрусів зони Вранча (Румунія).

“Потужні землетруси зони Вранча можуть відчуватися практично на всій території південно-західної частини Східно-Європейської платформи, від 7-8 балів на південному заході Одеської області до 3-4 балів в північно-східних районах України. На території України сейсмічно активними вважаються райони Карпатських гір та прилеглих до них Передкарпатського та Закарпатського прогинів, а також південне узбережжя Кримського півострову”, — йдеться у повідомленні.

Експерти пояснили, що на платформній частині території України в основному відбуваються локальні землетруси з невисокою магнітудою, що зазвичай не відчуваються людьми і можуть реєструватися тільки інструментальним методами.

В період з 2020 по 2026 рік було зареєстровано 200 землетрусів з епіцентром на території України. У 2026 році сталося 13 землетрусів.

“Кількість зареєстрованих землетрусів поступово зменшувалася з 2020 по 2024 рік. У 2025 році кількість сейсмічних подій дещо збільшилася, проте її не можна вважати аномальною у порівнянні з попереднім періодом. Інтенсивності струшувань, викликаних цими землетрусами не перевищують 4 балів”, — уточнили спеціалісти.

Найбільша кількість епіцентрів знаходяться в:

Чернівецькій області,

Закарпатській області,

Івано-Франківській області,

районі АР Крим.

В межах інших областей кількість зареєстрованих землетрусів значно менша.

“До недавнього часу вважалося, що платформна частина території України є асейсмічною. Проте з розвитком національної сейсмологічної мережі та налагодженням систематичних спостережень виявилося, що навіть в достатньо стабільних в сейсмічному відношенні зонах відбуваються фізичні процеси, в результаті яких можливе періодичне вивільнення сейсмічної енергії, що проявляється в обмеженому просторі та не несе небезпеки населенню”, — йдеться в повідомленні.

