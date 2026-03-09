В Украине участились землетрясения: что угрожает украинцам

Рубрики
В 2026 году несколько дней подряд фиксировали небольшие землетрясения. Портал "Комментарии" узнал, сколько землетрясений было зарегистрировано с 2020 года и угрожает ли Украине разрушительная сейсмическая активность.
В Главном центре специального контроля НЦУВКС ГКА по официальному журналистскому запросу пояснили, что сейсмичность территории Украины обусловлена как влиянием местных землетрясений, так и глубокофокусных сильных землетрясений зоны Вранча (Румыния).
Эксперты объяснили, что на платформной части территории Украины в основном происходят локальные землетрясения с невысокой магнитудой, которые обычно не ощущаются людьми и могут регистрироваться только инструментальными методами.
В период с 2020 по 2026 год было зарегистрировано 200 землетрясений с эпицентром на территории Украины. В 2026 году произошло 13 землетрясений.
Наибольшее количество эпицентров находятся в:
Черновицкой области,
Закарпатской области,
Ивано-Франковской области,
районе АР Крым.
В пределах других областей количество зарегистрированных землетрясений значительно меньше.
