В Украине участились землетрясения: что угрожает украинцам

В 2026 году несколько дней подряд фиксировали небольшие землетрясения. Портал "Комментарии" узнал, сколько землетрясений было зарегистрировано с 2020 года и угрожает ли Украине разрушительная сейсмическая активность.

Землетрясение. Фото портал "Комментарии"

В Главном центре специального контроля НЦУВКС ГКА по официальному журналистскому запросу пояснили, что сейсмичность территории Украины обусловлена как влиянием местных землетрясений, так и глубокофокусных сильных землетрясений зоны Вранча (Румыния).

"Мощные землетрясения зоны Вранча могут ощущаться практически на всей территории юго-западной части Восточно-Европейской платформы, от 7-8 баллов на юго-западе Одесской области до 3-4 баллов в северо-восточных районах Украины. На территории Украины сейсмически активными считаются районы Карпатских гор и прилегающих к ним побережье Крымского полуострова”, — говорится в сообщении.

Эксперты объяснили, что на платформной части территории Украины в основном происходят локальные землетрясения с невысокой магнитудой, которые обычно не ощущаются людьми и могут регистрироваться только инструментальными методами.

В период с 2020 по 2026 год было зарегистрировано 200 землетрясений с эпицентром на территории Украины. В 2026 году произошло 13 землетрясений.

"Количество зарегистрированных землетрясений постепенно уменьшалось с 2020 по 2024 год. В 2025 году количество сейсмических событий несколько увеличилось, однако его нельзя считать аномальным по сравнению с предыдущим периодом. Интенсивности встряхиваний, вызванных этими землетрясениями, не превышают 4 баллов”, — уточнили специалисты.

Наибольшее количество эпицентров находятся в:

Черновицкой области,

Закарпатской области,

Ивано-Франковской области,

районе АР Крым.

В пределах других областей количество зарегистрированных землетрясений значительно меньше.

"До недавнего времени считалось, что платформная часть территории Украины является асейсмической. Однако с развитием национальной сейсмологической сети и отладкой систематических наблюдений оказалось, что даже в достаточно стабильных в сейсмическом отношении зонах происходят физические процессы, в результате которых возможно периодическое высвобождение сейсмической энергии, которая проявляется в ограниченном пространстве и не несет опасности населению”, — говорится в сообщении.

