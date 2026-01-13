На Філіппінах продовжуються пошуки людей після сходу величезної лавини сміття на території полігону в місті Себу. За останніми даними, загинули не менше восьми людей, ще як мінімум 28 вважаються зниклими безвісти. Рятувальники працюють вже другу добу, але надія знайти тих, хто вижив, скорочується з кожною годиною.

В одній з країн люди загинули через зсув сміття на їх поселення

Мер Себу Нестор Арчівал заявив, що операції поки що не припиняються. Більшість постраждалих — співробітники полігону, поруч із яким також знаходилися саморобні житлові споруди.

Щонайменше одній людині вдалося вижити. 31-річний офісний працівник Джейлорд Антігуа опинився в адміністративній будівлі, коли маса відходів зійшла вниз та накрила територію. Він зумів вибратися самостійно.

"Я побачив світло і швидко поповз до нього, бо боявся, що будуть нові обвали. Це було травматично. Я думав, що це кінець, тому зараз вважаю, що маю друге життя", — розповів Антігуа в розмові з Associated Press.

Причин катастрофи офіційно поки не названо. За попередніми оцінками, схід сміттєвої лавини міг бути спровокований тривалими зливами: через дощі грунт на полігоні розмокли, і багатометровий шар відходів втратив стійкість.

