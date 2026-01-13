На Филиппинах продолжаются поиски людей после схода огромной мусорной лавины на территории полигона в городе Себу. По последним данным, погибли не менее восьми человек, еще как минимум 28 числятся пропавшими без вести. Спасатели работают уже вторые сутки, но надежда найти выживших сокращается с каждым часом.

В одной из стран люди погибли из-за оползня мусора на их поселение

Мэр Себу Нестор Арчивал заявил, что поиски пока не прекращаются. Большинство пострадавших – сотрудники полигона, рядом с которым также находились самодельные жилые сооружения.

По меньшей мере, одному человеку удалось выжить. 31-летний офисный работник Джейлорд Антигуа оказался в административном здании, когда масса отходов сошла вниз и накрыла территорию. Он смог выбраться без помощи других.

"Я увидел свет и быстро пополз к нему, потому что боялся, что будут новые обвалы. Это было травматично. Я думал, что это конец, поэтому сейчас считаю, что у меня вторая жизнь", — рассказал Антигуа в разговоре с Associated Press.

Причины крушения официально пока не названы. По предварительным оценкам, сход мусорной лавины мог быть спровоцирован длительными ливнями: из-за дождей почва на полигоне размокла, и многометровый слой отходов потерял устойчивость.

