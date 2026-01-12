Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомили 32-річному водію про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

В Івано-Франківську побили комунальника — мер Руслан Марцінків

За даними слідства, комунальник прямував на роботу краєм проїжджої частини, несучи лопату для розчищення снігу. Водій, що їхав позаду, почав сигналити, вимагаючи звільнити шлях. Але пішохід не відреагував, оскільки був у навушниках.

Розлючений водій вибіг із машини та спробував силоміць зняти навушники із чоловіка. У відповідь комунальник ударив лопатою по автомобілю. Тоді зловмисник дістав із салону автівки предмет, схожий на дерев’яну биту, та завдав пенсіонеру чотири удари в ділянку голови та спини. У потерпілого зафіксовані легкі тілесні ушкодження.

Зловмисника затримано, судом йому обраний запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави. За вчинене чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Мер Івано-Франківська прокоментував цю подію, захистивши комунальника:

"Люди, ви чисто обнагліли? Комунальники роблять свою роботу, а дехто примудряється їх за це бити?!" — написав Марцінків у соцмережах.

"Працівника КП "Благоустрій" побили під час прибирання! Зараз триває слідство!

А до всіх хочу звернутися окремо: Схаменіться! Свою силу і агресію застосовуйте в правильному напрямі! Ворог у нас один — моск@лі! А не комунальники. Візьми лопату в руки і допоможи! А не бий!" – наголосив міський голова.

