Прокуроры Окружной прокуратуры Ивано-Франковска сообщили 32-летнему водителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

В Ивано-Франковске избили коммунальщика — мэр Руслан Марцинкив

По данным следствия, коммунальщик направлялся на работу по краю проезжей части, унося лопату для расчистки снега. Водитель, ехавший сзади, начал сигналить, требуя освободить путь. Но пешеход не отреагировал, поскольку находился в наушниках.

Разъяренный водитель выбежал из машины и попытался насильно снять наушники с мужчины. В ответ коммунальщик ударил лопатой по автомобилю. Тогда злоумышленник достал из салона автомобиля предмет, похожий на деревянную биту, и нанес пенсионеру четыре удара в участок головы и спины. У потерпевшего зафиксированы легкие телесные повреждения.

Злоумышленник задержан, судом ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. За совершенное мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляют следователи СО Ивано-Франковского РУП ГУНП в Ивано-Франковской области.

Мэр Ивано-Франковска прокомментировал это событие, защитив коммунальщика:

"Люди, вы чисто обнаглели? Коммунальщики делают свою работу, а некоторые умудряются их за это бить?!" – написал Марцинкив в соцсетях.

"Работника КП "Благоустройство" избили во время уборки! Сейчас идет следствие!

А ко всем хочу обратиться отдельно: Опомнитесь! Свою силу и агрессию применяйте в правильном направлении! Враг у нас один – моск@ли! А не коммунальщики. Возьми лопату в руки и помоги! А не бей!" – подчеркнул городской голова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром ученик 9 класса во время пребывания в киевском учебном заведении в уборной надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника. Об этом сообщает полиция Киева.