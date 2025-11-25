В Іспанії туалет впав на дорогу з висоти 30 метрів: відео курйозу

У Севільї стався незвичайний та потенційно небезпечний інцидент, коли переносний туалет впав з крана автомагістраль під час реконструкції мосту Пуенте-дель-Сентенаріо. Аварія сталася 20 листопада близько 17:30, коли трафік на мосту був особливо інтенсивним.

Туалет упав із крана на дорогу в Іспанії

За даними El País та El Mundo, кабіна туалету впала з висоти близько 30 метрів і розбилася просто між автомобілями, які повільно рухалися через ремонтні роботи. Туалет розлетівся на шматки, а його вміст опинився на проїжджій частині. Попри небезпечний інцидент, жоден із водіїв або пасажирів не постраждав.

Відео падіння туалету з моста в Іспанії миттєво поширилося в соцмережах.

Інцидент спричинив тимчасове блокування центральної смуги дороги SE-30, однієї з найзавантаженіших ділянок у регіоні, якою щодня користуються близько 90 тисяч автомобілів. Після прибирання уламків рух швидко відновили.

Команда, що відповідає за модернізацію мосту, оголосила про проведення внутрішнього розслідування. Представники проєкту мають встановити, як туалет зміг відірватися від крана та хто відповідальний за порушення техніки безпеки.

Реконструкція мосту Пуенте-дель-Сентенаріо в Севільї — це масштабний інфраструктурний проєкт вартістю 137 млн євро, яким займається компанія Acciona. Він передбачає заміну всіх 88 вант та розширення мосту до шести смуг у кожному напрямку. Крім інциденту з падінням туалету, в Іспанії до цього мосту прикута увага також через можливі корупційні зв’язки. Як пише іспанська преса, колишній високопосадовець Соціалістичної партії Сантос Сердан нібито просував укладення контракту саме з цією компанією.

