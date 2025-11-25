В Испании туалет упал на дорогу с высоты 30 метров: видео курьеза

В Севилье произошел необычный и потенциально опасный инцидент, когда переносной туалет упал с крана автомагистрали во время реконструкции моста Пуэнте-дель-Сентенарио. Авария произошла 20 ноября около 17:30, когда трафик на мосту был особенно интенсивным.

Туалет упал с крана на дорогу в Испании

По данным El País и El Mundo, кабина туалета упала с высоты около 30 метров и разбилась прямо между медленно двигавшимися из-за ремонтных работ автомобилями. Туалет разлетелся на куски, а его содержимое оказалось на проезжей части. Несмотря на опасный инцидент, ни один из водителей или пассажиров не пострадал.

Видео падения туалета с моста в Испании мгновенно распространилось в соцсетях.

Инцидент повлек за собой временную блокировку центральной полосы дороги SE-30, одного из самых загруженных участков в регионе, которой ежедневно пользуются около 90 тысяч автомобилей. После уборки обломков движение быстро возобновилось.

Команда, отвечающая за модернизацию моста, объявила о проведении внутреннего расследования. Представители проекта должны установить, как туалет смог оторваться от крана и кто ответственен за нарушение техники безопасности.

Реконструкция моста Пуэнте-дель-Сентенарио в Севилье – это масштабный инфраструктурный проект стоимостью 137 млн евро, которым занимается компания Acciona. Он предусматривает замену всех 88 вантов и расширение моста до шести полос в каждом направлении. Кроме инцидента с падением туалета, в Испании к этому мосту приковано внимание также из-за возможных коррупционных связей. Как пишет испанская пресса, бывший высокопоставленный чиновник Социалистической партии Сантос Сердан якобы продвигал заключение контракта именно с этой компанией.

