Вадим Давиденко, 17-річний український хлопець, якого вбили в середу в Дубліні внаслідок насильницького інциденту, перебував у країні менше тижня. Поліція продовжує розслідувати інцидент, у якому було використано ніж або холодну зброю. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію The Irish Times.

В Ірландії сталося вбивство українського підлітка, який прибув по країни нещодавно

Ще одного підлітка доставили до лікарні з очевидними порізами, але його стан не загрожував життю. Жінку також доставили до лікарні після інциденту в Дубліні у середу.

Насильницький інцидент стався одразу після 11-ї години ранку. На місці події були інші люди, підлітки та дорослі, але їм вдалося втекти.

Останки загиблого, який нещодавно прибув до Ірландії, все ще знаходилися на місці події, в житловому комплексі Grattan Wood, у середу вдень. Поліція чекала на прибуття патологоанатома для проведення попереднього огляду останків перед їх вивезенням на розтин.

Хоча штаб-квартира поліції заявила, що результати цього розтину визначатимуть напрямок їхнього розслідування, усі ресурси розслідування вбивства були спрямовані на цю справу.

Поліція також підтвердила, що смертельний інцидент стався в "житловому приміщенні, що потребує екстреної допомоги".

У своїй заяві агентство у справах дітей та сім'ї підтвердило, що це житловий блок у північній частині Дубліна, який забезпечує цілодобовий догляд. Також зазначається, що заклад надає допомогу тим, хто шукає міжнародного захисту.

"Нашим першочерговим пріоритетом є безпека та благополуччя інших молодих людей і персоналу цього підрозділу. Ми надаємо додаткову підтримку всім, хто безпосередньо постраждав, і докладаємо зусиль, щоб зв’язатися з родинами молодих людей, які там проживали", – йдеться у повідомленні.

І загиблий, і постраждалий підліток є іноземцями.

У заяві поліції йдеться: "Невдовзі після 11:00 ранку поліція та інші служби екстреної допомоги прибули на виклик про допомогу до житлового будинку. Після прибуття на місце події було виявлено тяжко травмованого неповнолітнього хлопця-підлітка. Незважаючи на допомогу парамедиків, хлопець згодом помер на місці події. Поліція та служби екстреної допомоги надали допомогу кільком іншим неповнолітнім та дорослим на місці події".

Головна організація, що представляє українську громаду, висловила шок і стурбованість насильницькою смертю.

Залишається незрозумілим, чи мав хлопець, якого звали Вадим Давиденко, і який прибув до штату минулого тижня, родичів в Ірландії.

