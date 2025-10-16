Вадим Давиденко, 17-летний украинский парень, убитый в среду в Дублине в результате насильственного инцидента, находился в стране меньше недели. Полиция продолжает расследовать инцидент, в котором был использован нож или холодное оружие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию The Irish Times.

В Ирландии произошло убийство украинского подростка, прибывшего недавно в страну

Еще одного подростка доставили в больницу с очевидными порезами, но его состояние не угрожало жизни. Женщина также была доставлена в больницу после инцидента в Дублине в среду.

Насильственный инцидент произошел сразу после 11 часов утра. На месте происшествия были другие люди, подростки и взрослые, но им удалось скрыться.

Останки погибшего, недавно прибывшего в Ирландию, все еще находились на месте происшествия, в жилом комплексе Grattan Wood, в среду днем. Полиция ждала прибытия патологоанатома для проведения предварительного осмотра останков перед их вывозом на вскрытие.

Хотя штаб-квартира полиции заявила, что результаты этого вскрытия будут определять направление их расследования, все ресурсы расследования были направлены на это дело.

Полиция также подтвердила, что смертельный инцидент произошел в "жилищном помещении, нуждающемся в экстренной помощи".

В своем заявлении агентство по делам детей и семьи подтвердило, что это жилой блок в северной части Дублина, обеспечивающий круглосуточный уход. Также отмечается, что заведение оказывает помощь ищущим международной защиты.

"Нашим первоочередным приоритетом является безопасность и благополучие других молодых людей и персонала этого подразделения. Мы оказываем дополнительную поддержку всем, кто непосредственно пострадал, и прилагаем усилия, чтобы связаться с семьями проживающих там молодых людей", – говорится в сообщении.

И погибший, и пострадавший подросток являются иностранцами.

В заявлении полиции говорится: "Вскоре после 11:00 утра полиция и другие службы экстренной помощи прибыли по вызову о помощи в жилой дом. По прибытии на место происшествия был обнаружен тяжело травмированный несовершеннолетний парень-подросток. Несмотря на помощь парамедиков, парень впоследствии скончался на месте происшествия. Полиция и службы экстренной помощи предоставили помощь нескольким другим несовершеннолетним и взрослым на месте происшествия".

Главная организация, представляющая украинское общество, выразила шок и обеспокоенность насильственной смертью.

Остается непонятным, имел ли парень, которого звали Вадим Давыденко, прибывший в штат на прошлой неделе, родственников в Ирландии.

