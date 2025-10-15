Увечері 11 жовтня група підлітків вирушила на рибалку на острові Терсдей у ​​Квінсленді, Австралія. Коли 14-річний хлопчик зайшов у воду, на нього зненацька напала акула, передає BILD.

В Австралії акула напала на підлітка: хто його врятував

Його друзі не вагалися ні секунди: вони одразу стрибнули у воду, щоб допомогти другові. Їм вдалося витягнути закривавленого хлопчика на берег.

Рятувальні служби прибули швидко. Підлітка на гелікоптері доставили до клініки з небезпечними для життя укусами в області живота. Там йому зробили термінову операцію. Наразі лікарі все ще борються за життя хлопчика. За повідомленнями австралійських ЗМІ, його стан стабільний, але залишається важким.

Напади акул у цьому регіоні трапляються нечасто. Останній інцидент стався у 2010 році і не був смертельним: білопера рифова акула вкусила дев'ятирічну дівчинку за ногу. Наразі невідомо, який вид акули напав на підлітка цього разу.

