Вечером 11 октября группа подростков отправилась на рыбалку на острове Терсдей в Квинсленде, Австралия. Когда 14-летний мальчик зашел в воду, на него вдруг напала акула, передает BILD .

В Австралии акула напала на подростка: кто его спас

Его друзья не сомневались ни секунды: они сразу прыгнули в воду, чтобы помочь другу. Им удалось вытащить окровавленного мальчика на берег.

Спасательные службы прибыли быстро. Подростка на вертолете доставили в клинику с опасными для жизни укусами в области живота. Там ему совершили срочную операцию. Врачи все еще борются за жизнь мальчика. По сообщениям австралийских СМИ, его состояние стабильное, но остается тяжелым.

Акулы в этом регионе случаются нечасто. Последний инцидент произошел в 2010 году и не был смертельным: белоперая рифовая акула укусила девятилетнюю девочку за ногу. Пока неизвестно, какой вид акулы напал на подростка в этот раз.

