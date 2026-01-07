Українців попередили про додаткові перебої з електрикою

Через значне погіршення погодних умов, яке очікується від 8 січня у різних регіонах України, можуть виникнути додаткові перебої з електропостачанням поза графіками відключень.

В Україні очікується негода. Фото: з відкритих джерел

Спричинити знеструмлення може налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Про це заявила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, уряд працює над тим, щоб мінімізувати можливі наслідки негоди. Усі відповідні служби мають бути були готовими до погіршення погоди, а люди мають вчасно отримувати допомогу.

Зокрема, рятувальникам та поліції доручено забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, а також техніки підвищеної прохідності та мобільних пунктів обігріву. За потреби їх оперативно залучатимуть для допомоги учасникам дорожнього руху.

Агентству з відновлення та обласним адміністраціям уряд доручив забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами.

"Профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем із звʼязком", — зазначила Свириденко.

Окрім того, уряд доручив Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми. Ремонтні бригади мають бути готовими до оперативного реагування. У разі потреби слід збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

"Закликаємо людей бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час піку негоди та стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб", — додала Свириденко.

Як повідомляв портал "Коментарі", у разі очікуваного похолодання в Україні до -23 градусів очікується застосування ще жорсткіших графіків відключення електроенергії. Морози самі по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики. Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.