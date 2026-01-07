Украинцев предупредили о дополнительных перебоях с электричеством

Из-за значительного ухудшения погодных условий, которое ожидается от 8 января в разных регионах Украины, могут возникнуть дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков отключений.

В Украине ожидается ненастье. Фото: из открытых источников

Привести к обесточиванию может налипание снега на линии электропередач и усложнение движения на дорогах. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство работает над тем, чтобы минимизировать возможные последствия ненастья. Все соответствующие службы должны быть готовы к ухудшению погоды, а люди должны своевременно получать помощь.

В частности, спасателям и полициям поручено обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, а также техники повышенной проходимости и мобильных пунктов обогрева. При необходимости их будут оперативно привлекать для помощи участникам дорожного движения.

Агентству по восстановлению и областным администрациям правительство поручило обеспечить своевременное реагирование для ликвидации последствий непогоды, в частности, подготовить резервы горючего и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями.

"Профильным министерствам и службам подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением, а также проблем со связью", — отметила Свириденко.

Кроме того, правительство поручило Минэнерго вместе с Минразвития и государственными энергетическими компаниями обеспечить стабильную работу энергосистемы. Ремонтные бригады должны быть готовы к оперативному реагированию. В случае необходимости следует увеличить производство электроэнергии и поставки газа, включая возможность импорта из стран ЕС.

"Призываем людей быть осторожными, по возможности ограничить поездки во время пика непогоды и следить за сообщениями местных властей и профильных служб", — добавила Свириденко.

Как сообщал портал "Комментарии", в случае ожидаемого похолодания в Украине до -23 градусов ожидается применение более жестких графиков отключения электроэнергии. Морозы сами по себе не являются критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.