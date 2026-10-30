Українців лякають величезними боргами: що потрібно перевірити

Хакери атакують українські державні установи, надсилаючи електронні листи про нібито заборгованість за електроенергію. Повідомлення надходять від імені бухгалтера компанії “ДТЕК Енерго” та містять шкідливі посилання.

ЖКП. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив Центр протидії дезінформації з посиланням на дані Держспецзв’язку. За інформацією відомства, за атакою стоїть угруповання UAC-0050, пов’язане з правоохоронними структурами РФ.

У листах пропонують ознайомитися з PDF-файлом, у якому міститься посилання. Після переходу за ним починається завантаження архівів. У результаті на комп’ютері непомітно встановлюється програма, яка надає зловмисникам постійний віддалений доступ до пристрою.

Мета атаки — отримати прихований доступ до комп’ютерів державних установ та ускладнити роботу систем мережевого моніторингу. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що така загроза особливо актуальна на тлі російських обстрілів енергосистеми та відключень електроенергії.

Українців закликають не переходити за посиланнями в листах про нібито борги за світло та не завантажувати невідомі архіви. Перевіряти рахунки за електроенергію рекомендують лише на офіційних ресурсах постачальників послуг.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді різко розкритикували заяви влади. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що на кожного українця вже припадає понад 8000 доларів державного боргу, а мільярди в України витрачають на “політичні заяви”.

Політик наголосив, що влада продовжує заганяти українців у боргову яму. На його переконання, якби не війна, це був би дефолт.



