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Украинцев пугают огромными долгами: что нужно проверить

Хакеры рассылают украинским госучреждениям письма от имени ДТЭК с сообщениями о долгах за электроэнергию

30 октября 2026, 22:53
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Кречмаровская Наталия

Хакеры атакуют украинские государственные учреждения, отправляя электронные письма о якобы задолженности за электроэнергию. Сообщения поступают от имени бухгалтера компании "ДТЭК Энерго" и содержат вредоносные ссылки.

Украинцев пугают огромными долгами: что нужно проверить

ЖКУ. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации со ссылкой на данные Госспецсвязи. По информации ведомства, за атакой стоит группировка UAC-0050, связанная с правоохранительными структурами РФ.

В письмах предлагают ознакомиться с PDF-файлом, в котором содержится ссылка. После перехода за ним начинается загрузка архивов. В результате на компьютере незаметно устанавливается программа, предоставляющая злоумышленникам постоянный удаленный доступ к устройству.

Цель атаки – получить скрытый доступ к компьютерам государственных учреждений и усложнить работу систем сетевого мониторинга. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такая угроза особенно актуальна на фоне российских обстрелов энергосистемы и отключения электроэнергии.

Украинцев призывают не переходить по ссылкам в письмах о якобы долгах за свет и не загружать неизвестные архивы. Проверять счета за электроэнергию рекомендуется только на официальных ресурсах поставщиков услуг.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде резко раскритиковали заявления властей. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что на каждого украинца уже приходится более 8000 долларов государственного долга, а миллиарды у Украины тратят на политические заявления.

Политик подчеркнул, что власти продолжают загонять украинцев в долговую яму. По его убеждению, если бы не война, это был бы дефолт.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02EV9hbAcyUFXFPQY4RqVvkNL5QbqLjXMMoYDWiSmwYBy3sjGN7StfW9z4Zb4AL3XPl
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