У відомої співачки Alyona Alyona забрати водійські права: що сталося

Відома українська співачка Alyona Alyona потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Про це артистка повідомила особисто у своїй Instagram-сторіс, де спокійно розповіла подробиці інциденту та запевнила, що обидві сторони не постраждали.

Alyona Alyona потрапила в ДТП

За словами виконавиці, аварія сталася через недотримання дистанції. Alyona Alyona зізналася, що саме вона стала винуватицею пригоди, коли здійснила легкий наїзд на автомобіль попереду.

"Я потрапила в ДТП, винуватою є я. Я здійснила малесенький наїзд на дядька, який заїжджав з другорядної дороги і не дуже поспішав. Але це моя проблема — я не дотрималася дистанції. Розбила йому скло у фарі, почухала бампер", — розповіла артистка.

Співачка зазначила, що ситуацію врегулювали цивілізовано: обидва водії викликали поліцію, оформили протокол, а оскільки автомобілі застраховані, збитки буде відшкодовано.

"Ми викликали поліцію, все оформили. В мене забрали права, дали тимчасові — буде суд. Дотримуйтесь правил безпеки", — додала Alyona Alyona.

Попри незначні пошкодження, виконавиця наголосила, що навіть дрібні порушення можуть призвести до неприємних наслідків, і закликала своїх підписників бути уважними на дорозі.

Alyona Alyona відома своєю відвертістю у спілкуванні з аудиторією та позитивним ставленням до життя. Цього разу співачка також продемонструвала відповідальність, не приховуючи факту порушення та визнавши провину.

Інцидент став ще одним нагадуванням про важливість дотримання дистанції, уважності за кермом і готовності взяти на себе відповідальність у будь-якій ситуації.

