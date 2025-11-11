logo_ukra

BTC/USD

104420

ETH/USD

3519.43

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У відомої співачки Alyona Alyona забрати водійські права: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

У відомої співачки Alyona Alyona забрати водійські права: що сталося

Реперка Alyona Alyona потрапила в ДТП: артистка визнала провину і закликала дотримуватися правил дорожнього руху

11 листопада 2025, 17:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Відома українська співачка Alyona Alyona потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Про це артистка повідомила особисто у своїй Instagram-сторіс, де спокійно розповіла подробиці інциденту та запевнила, що обидві сторони не постраждали.

У відомої співачки Alyona Alyona забрати водійські права: що сталося

Alyona Alyona потрапила в ДТП

За словами виконавиці, аварія сталася через недотримання дистанції. Alyona Alyona зізналася, що саме вона стала винуватицею пригоди, коли здійснила легкий наїзд на автомобіль попереду.

"Я потрапила в ДТП, винуватою є я. Я здійснила малесенький наїзд на дядька, який заїжджав з другорядної дороги і не дуже поспішав. Але це моя проблема — я не дотрималася дистанції. Розбила йому скло у фарі, почухала бампер", — розповіла артистка.

Співачка зазначила, що ситуацію врегулювали цивілізовано: обидва водії викликали поліцію, оформили протокол, а оскільки автомобілі застраховані, збитки буде відшкодовано.

"Ми викликали поліцію, все оформили. В мене забрали права, дали тимчасові — буде суд. Дотримуйтесь правил безпеки", — додала Alyona Alyona.

Попри незначні пошкодження, виконавиця наголосила, що навіть дрібні порушення можуть призвести до неприємних наслідків, і закликала своїх підписників бути уважними на дорозі.

Alyona Alyona відома своєю відвертістю у спілкуванні з аудиторією та позитивним ставленням до життя. Цього разу співачка також продемонструвала відповідальність, не приховуючи факту порушення та визнавши провину.

Інцидент став ще одним нагадуванням про важливість дотримання дистанції, уважності за кермом і готовності взяти на себе відповідальність у будь-якій ситуації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що через атаки російських окупантів українці знову стикаються з вимушеними відключеннями електроенергії. У такі періоди важливо не лише зберегти спокій, а й подбати про безпеку власного харчування. Адже навіть коротке підвищення температури в холодильнику може зробити продукти небезпечними для здоров’я. Міністерство охорони здоров’я нагадало основні правила зберігання їжі в умовах блекауту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/alyona.alyona.official?igsh=MWMxcDNzOW9qcG8wcg==
Теги:

Новини

Всі новини