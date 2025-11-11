У известной певицы Alyona Alyona забрать водительские права: что произошло

Рубрики
Ткачова Марія
Известная украинская певица Alyona Alyona попала в ДТП. Об этом артистка сообщила лично в своем Instagram-сторисе, где спокойно рассказала подробности инцидента и заверила, что обе стороны не пострадали.
Alyona Alyona попала в ДТП
По словам исполнительницы, авария произошла из-за несоблюдения дистанции. Alyona Alyona призналась, что именно она стала виновницей происшествия, когда совершила легкий наезд на автомобиль впереди.
"Я попала в ДТП, виновата я. Я совершила крошечный наезд на дядю, который заезжал со второстепенной дороги и не очень торопился. Но это моя проблема — я не сдержала дистанцию. Разбила ему стекло в фаре, почесала бампер", — рассказала артистка.
Певица отметила, что ситуацию урегулировали цивилизованно: оба водителя вызвали полицию, оформили протокол, а поскольку автомобили застрахованы, ущерб будет возмещен.
Мы вызвали полицию, все оформили. У меня забрали права, дали временные – будет суд. Соблюдайте правила безопасности", — добавила Alyona.
Несмотря на незначительные повреждения, исполнительница отметила, что даже мелкие нарушения могут привести к неприятным последствиям и призвала своих подписчиков быть внимательными на дороге.
Alyona Alyona известна своей откровенностью в общении с аудиторией и положительным отношением к жизни. В этот раз певица также продемонстрировала ответственность, не скрывая факта нарушения и признав вину.
Инцидент стал еще одним напоминанием о важности соблюдения дистанции, внимательности за рулем и готовности взять на себя ответственность в любой ситуации.