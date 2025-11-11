У известной певицы Alyona Alyona забрать водительские права: что произошло

Известная украинская певица Alyona Alyona попала в ДТП. Об этом артистка сообщила лично в своем Instagram-сторисе, где спокойно рассказала подробности инцидента и заверила, что обе стороны не пострадали.

Alyona Alyona попала в ДТП

По словам исполнительницы, авария произошла из-за несоблюдения дистанции. Alyona Alyona призналась, что именно она стала виновницей происшествия, когда совершила легкий наезд на автомобиль впереди.

"Я попала в ДТП, виновата я. Я совершила крошечный наезд на дядю, который заезжал со второстепенной дороги и не очень торопился. Но это моя проблема — я не сдержала дистанцию. Разбила ему стекло в фаре, почесала бампер", — рассказала артистка.

Певица отметила, что ситуацию урегулировали цивилизованно: оба водителя вызвали полицию, оформили протокол, а поскольку автомобили застрахованы, ущерб будет возмещен.

Мы вызвали полицию, все оформили. У меня забрали права, дали временные – будет суд. Соблюдайте правила безопасности", — добавила Alyona.

Несмотря на незначительные повреждения, исполнительница отметила, что даже мелкие нарушения могут привести к неприятным последствиям и призвала своих подписчиков быть внимательными на дороге.

Alyona Alyona известна своей откровенностью в общении с аудиторией и положительным отношением к жизни. В этот раз певица также продемонстрировала ответственность, не скрывая факта нарушения и признав вину.

Инцидент стал еще одним напоминанием о важности соблюдения дистанции, внимательности за рулем и готовности взять на себя ответственность в любой ситуации.

