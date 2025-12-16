logo_ukra

У Словаччині перекинувся автобус з українцями: що відомо про постраждалих

Відомо, що в автобусі перебували 12 українців, було госпіталізовано двох людей

16 грудня 2025, 22:08
Вночі проти вівторка, 16 грудня, у Словаччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса з українськими номерними знаками. 

У Словаччині перекинувся автобус з українцями: що відомо про постраждалих

Внаслідок ДТП у Словаччині постраждали українці. Фото: з відкритих джерел

Аварія трапилася близько 03:00 на автомагістралі D1 у напрямку Братислави, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

За даними українського консула в Словаччині, в автобусі перебували 12 людей — десять пасажирів і двоє водіїв. Усі вони є громадянами України. Через складні погодні умови транспортний засіб з’їхав із проїжджої частини та перекинувся на бік.

На місце інциденту оперативно прибули екстрені служби. За інформацією словацької поліції, двоє жінок-пасажирок отримали легкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані для обстеження. Інші учасники поїздки не потребували медичної допомоги й згодом продовжили маршрут іншим транспортом.

Правоохоронці розпочали розслідування обставин аварії. Водій автобуса пройшов перевірку на алкоголь — тест показав негативний результат.

У МЗС наголосили, що ситуація перебуває на постійному контролі Посольства України в Словацькій Республіці. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що внаслідок страшної аварії біля Дніпра загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення. За даними поліції, сталося зіткнення шкільного автобуса "ЗАЗ" із автомобілем Volkswagen Transporter. В авто загинули двоє чоловіків, одного з них співробітники ДСНС деблокували. Ще семеро осіб, з них одна дитина (дівчинка, 2011 року народження), які на момент події перебували у шкільному автобусі отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень.



