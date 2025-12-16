У Словаччині перекинувся автобус з українцями: що відомо про постраждалих

Вночі проти вівторка, 16 грудня, у Словаччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса з українськими номерними знаками.

Внаслідок ДТП у Словаччині постраждали українці. Фото: з відкритих джерел

Аварія трапилася близько 03:00 на автомагістралі D1 у напрямку Братислави, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

За даними українського консула в Словаччині, в автобусі перебували 12 людей — десять пасажирів і двоє водіїв. Усі вони є громадянами України. Через складні погодні умови транспортний засіб з’їхав із проїжджої частини та перекинувся на бік.

На місце інциденту оперативно прибули екстрені служби. За інформацією словацької поліції, двоє жінок-пасажирок отримали легкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані для обстеження. Інші учасники поїздки не потребували медичної допомоги й згодом продовжили маршрут іншим транспортом.

Правоохоронці розпочали розслідування обставин аварії. Водій автобуса пройшов перевірку на алкоголь — тест показав негативний результат.

У МЗС наголосили, що ситуація перебуває на постійному контролі Посольства України в Словацькій Республіці.

