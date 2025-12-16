В Словакии перевернулся автобус с украинцами: что известно о пострадавших

В ночь на вторник, 16 декабря, в Словакии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинскими номерными знаками.

В результате ДТП в Словакии пострадали украинцы. Фото: из открытых источников

Авария произошла около 03:00 на автомагистрали D1 в направлении Братиславы, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным украинского консула в Словакии, в автобусе находились 12 человек — десять пассажиров и два водителя. Все они граждане Украины. Из-за сложных погодных условий транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось на бок.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. По информации словацкой полиции, две женщины-пассажирки получили легкие телесные повреждения и были госпитализированы для обследования. Другие участники поездки не нуждались в медицинской помощи и впоследствии продолжили маршрут другим транспортом.

Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств аварии. Водитель автобуса прошел проверку на алкоголь – тест показал отрицательный результат.

В МИДе отметили, что ситуация находится на постоянном контроле Посольства Украины в Словацкой Республике.

