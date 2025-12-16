logo

В Словакии перевернулся автобус с украинцами: что известно о пострадавших
В Словакии перевернулся автобус с украинцами: что известно о пострадавших

Известно, что в автобусе находились 12 украинцев, были госпитализированы два человека

16 декабря 2025, 22:08
Автор:
Маламура Сергій

В ночь на вторник, 16 декабря, в Словакии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинскими номерными знаками.

В Словакии перевернулся автобус с украинцами: что известно о пострадавших

В результате ДТП в Словакии пострадали украинцы. Фото: из открытых источников

Авария произошла около 03:00 на автомагистрали D1 в направлении Братиславы, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным украинского консула в Словакии, в автобусе находились 12 человек — десять пассажиров и два водителя. Все они граждане Украины. Из-за сложных погодных условий транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось на бок.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. По информации словацкой полиции, две женщины-пассажирки получили легкие телесные повреждения и были госпитализированы для обследования. Другие участники поездки не нуждались в медицинской помощи и впоследствии продолжили маршрут другим транспортом.

Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств аварии. Водитель автобуса прошел проверку на алкоголь – тест показал отрицательный результат.

В МИДе отметили, что ситуация находится на постоянном контроле Посольства Украины в Словацкой Республике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате страшной аварии возле Днепра погибли два человека, еще семеро получили ранения. По данным полиции, произошло столкновение школьного автобуса "ЗАЗ" с автомобилем Volkswagen Transporter. В авто погибли двое мужчин, одного из них сотрудники ГСЧС деблокировали. Еще семь человек, из них один ребенок (девочка, 2011 года рождения), которые на момент происшествия находились в школьном автобусе, получили травмы разной степени и были госпитализированы в больницы.



