У Раді хапаються за голову: повідомили про погані новини з Одеси
НОВИНИ

У Раді хапаються за голову: повідомили про погані новини з Одеси

Народний депутат Гончаренко розповів про незаконну схему, яку планують реалізувати в Одесі

5 грудня 2025, 14:26
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

“Справа Міндіча” продовжує жити — схожу схему, як повідомили у Верховній Раді, планують реалізувати в Одесі. 

У Раді хапаються за голову: повідомили про погані новини з Одеси

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з рідної Одеси погані новини. Політик пояснив, що в Адміністрації морпортів, яка є головною держкомпанією в роботі українських портів, створюють бек-офіс. Принцип, за словами нардепа, майже такий самий як у Міндіча з “Енергоатом”. Гончаренко пояснив, що з реального керівника роблять формального, або підкупом або тиснуть з міністерства та по лінії силовиків — до нього заводяться радники, які реально здійснюють управління. 

“Віце-прем’єр Кулеба та його заступники створили вже “офіс радників апарату управління”. Символічно, що у нас найбільший кримінал називається офісами. Офіс кол-центрів. Бек-офіс Міндіча. Офіс Президента”, — зазначив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленському знову пригадали Міндіча. Повідомлялося, що зарплата президента України Володимира Зеленського становить 28 тис. грн в місяць. Зазначалося, що він фактично живе на старі доходи від “Кварталу 95”. У Раді відреагували на цю інформацію.

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував: розумію, що після “Енергоатому”, грошей у Володимира Олександровича не стало. 

Політик припустив, що тут є два варіанти — Міндіч усе вкрав і просто надурив його, як лоха, або Міндіч ділився, але Зеленський тепер це приховує. І перший, і другий варіант, за словами Гончаренка, погані. Він пояснив: якщо перший — то, виходить, що президент у нас лох, якого навіть Міндіч зміг обдурити. А якщо другий — то президент брехло.




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51430
