В Раде хватаются за голову: сообщили о плохих новостях из Одессы

"Дело Миндича" продолжает жить — похожую схему, как сообщили в Верховной Раде, планируют реализовать в Одессе.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что из родной Одессы плохие новости. Политик объяснил, что в Администрации морпортов, являющейся главной госкомпанией в работе украинских портов, создают бэк-офис. Принцип, по словам нардепа, почти такой же как у Миндича с "Энергоатом". Гончаренко объяснил, что из реального руководителя делают формального, или подкупом или давят из министерства и по линии силовиков — в него заводятся советники, реально осуществляющие управление.

"Вице-премьер Кулеба и его заместители создали уже "офис советников аппарата управления". Символично, что у нас самый криминал называется офисами. Офис колл-центров. Бэк-офис Миндича. Офис Президента", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому снова вспомнили Миндича. Сообщалось, что зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц. Отмечалось, что он фактически живет на старые доходы от "Квартала 95". В Раде отреагировали на эту информацию.

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал: понимаю, что после "Энергоатома", денег у Владимира Александровича не стало.

Политик предположил, что здесь есть два варианта – Миндич все украл и просто обманул его, как лоха, или Миндич делился, но Зеленский теперь это скрывает. И первый, и второй вариант, по словам Гончаренко, плохи. Он объяснил: если первый — то, значит, президент у нас лох, которого даже Миндич смог обмануть. А если второй – то президент лжет.



