У Раді хапаються за голову: це ціна непрофесійності та безвідповідальності

Масовані ворожі обстріли показали, що енергооб'єкти не мали достатнього захисту, хоча влада звітувала про проведення належної підготовки. У Раді пояснили, чому “в повітря” викинули мільярди.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що 9 млрд грн було просто викинуто "в повітря" при будівництві так званого захисту енергообʼєктів 3 рівня — “вірніше зарито в землю та закатано в бетон”. Народний депутат пояснив, що навʼязала це катастрофічно помилкове рішення Агенція з відновлення на чолі з Найємом на початку 2023 року. За словами політика, ця ж Агенція освоювала (тобто закривала в землю) ці гроші. Тодішній Уряд (премʼєр Шмигаль), як пояснив політик, затвердив це рішення та виділив на це бюджетні гроші.

Кучеренко пояснив, що реалізацію цієї програми могли б припинити на початку, однак принципову позицію не міністр інфраструктури Кубраков та НЕК "Укренерго" (Кудрицький).

Народний депутат переконаний, що всі обставини прийняття цього рішення має зʼясувати спеціальне розслідування. За його словами, вартість одного укриття 2 рівня — близько 130 млн грн, обʼєкти “Укренерго” це показали. Політик пояснив, що за ці гроші можна було побудувати близько 70 укриттів для трансформаторів. Більш того, як пояснив Кучеренко, саме на це мав би бути сконцентрований людський та виробничий ресурс. Разом з власною програмою "Укренерго" на 86 обʼєктах це значною мірою б покращило ситуацію з захистом, переконаний він.

“Це ціна непрофесійності та безвідповідальності. І останнє. Я ні в якому разі не стверджую, що це унеможливило б відключення від світла! Але зрозуміло що наслідки ворожих ударів були б набагато меншими — як для енергетиків, так і для споживачів. Чи треба зараз вимагати відповідальності посадових осіб?! На моє переконання — так, треба! В першу чергу для того щоби посадовці сьогоднішні розуміли свою відповідальність за ситуацію”, — пояснив політик.

За словами народного депутата, треба одночасно припинити істерики та провокації в медійному просторі — в першу чергу стосовно енергетиків. Адже вони роблять все що можливо в цій ситуації та “не заслуговують на дилетантське цькування”, пояснив політик. Також наголосив, що їм потрібна максимальна підтримка.

“Своєю чергою ми маємо право вимагати від енергетичного блоку уряду обʼєктивної та чесної інформації стосовно ситуації — це єдиний спосіб повернути взаємну довіру та забезпечити максимально справедливий розподіл обмеженого ресурсу електроенергії”, — підсумував Кучеренко.

