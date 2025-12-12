logo

В Раде хватаются за голову: это цена непрофессионализма и безответственности

Народный депутат Кучеренко объяснил, почему власти выбросили миллиарды "в воздух"

12 декабря 2025, 19:14
Массированные вражеские обстрелы показали, что у энергообъектов не было достаточной защиты, хотя власти отчитывались о проведении надлежащей подготовки. В Раде объяснили, почему "в воздух" выбросили миллиарды.

В Раде хватаются за голову: это цена непрофессионализма и безответственности

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что 9 млрд грн было просто выброшено "в воздух" при строительстве так называемой защиты энергообъектов 3 уровня – "вернее зарыто в землю и закатано в бетон". Народный депутат пояснил, что навязало это катастрофически ошибочное решение Агентство по восстановлению во главе с Найемом в начале 2023 года. По словам политика, это же Агентство осваивало (т.е. закрывало в землю) эти деньги. Тогдашнее Правительство (премьер Шмыгаль), как объяснило политик, утвердило это решение и выделило на это бюджетные деньги.

Кучеренко пояснил, что реализацию этой программы могли бы прекратить в начале, однако принципиальную позицию не министр инфраструктуры Кубраков и НЭК "Укрэнерго" (Кудрицкий).

Народный депутат убежден, что все обстоятельства принятия этого решения должны выяснить специальное расследование. По его словам, стоимость одного укрытия 2 уровня – около 130 млн грн, объекты "Укрэнерго" это показали. Политик объяснил, что за эти деньги можно построить около 70 укрытий для трансформаторов. Более того, как объяснил Кучеренко, именно на это должен быть сконцентрирован человеческий и производственный ресурс. Вместе с собственной программой "Укрэнерго" на 86 объектах это в значительной степени улучшило бы ситуацию с защитой, убежден он.

"Это цена непрофессионализма и безответственности. И последнее. Я ни в коем случае не утверждаю, что это сделало бы невозможным отключение от света! Но понятно что последствия вражеских ударов были бы намного меньше — как для энергетиков, так и для потребителей. Нужно ли сейчас требовать ответственности должностных лиц? По моему убеждению – да, надо! В первую очередь для того, чтобы должностные лица сегодняшние понимали свою ответственность за ситуацию”, — пояснил политик.

По словам народного депутата, нужно одновременно прекратить истерики и провокации в медийном пространстве – в первую очередь по отношению к энергетикам. Ведь они делают все возможное в этой ситуации и "не заслуживают дилетантской травли", объяснил политик. Также подчеркнул, что им нужна максимальная поддержка.

"В свою очередь, мы имеем право требовать от энергетического блока правительства объективной и честной информации относительно ситуации — это единственный способ вернуть взаимное доверие и обеспечить максимально справедливое распределение ограниченного ресурса электроэнергии", — подытожил Кучеренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скрывают от украинцев.



