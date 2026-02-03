У Петербурзі палає ТЦ «Капітолій»: людей намагаються евакуювати, вогонь шириться попри роботу пожежників

В Приморському районі Санкт-Петербурга загорівся торговий центр "Капітолій" на Коломяжському проспекті поблизу станції метро "Піонерська". За словами очевидців, з будівлі йде дим, відбувається термінова евакуація відвідувачів і персоналу.

Пожежа в торговому центрі «Капітолій» на Коломяжському проспекті: працюють пожежники та швидка

На місці працюють п’ять пожежних машин та один автомобіль швидкої допомоги. Місцеві телеканали та телеграм-канали повідомляють про щільний дим, який видно здалеку, а рятувальники продовжують ліквідацію вогню.

Попередньо жертв та постраждалих нібито не зафіксовано, але ситуація залишається напруженою. Свідки публікують фото та відео з місця події, на яких видно масштаб пожежі та інтенсивність роботи рятувальників.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" також повідомляв, що під час чергової нічної атаки по території України російські війська зробили ставку на масове застосування балістичних ракет. Загалом ворог випустив 521 засіб повітряного нападу, і значну частину з них становили саме балістичні ракети, які рухаються за складною траєкторією та є надзвичайно важкими для перехоплення. Саме цим пояснюється той факт, що з понад 70 ракет силам протиповітряної оборони вдалося знищити або перехопити 38.

Крилатих ракет під час цієї атаки було значно менше — лише 28. Із них 20 було успішно знищено, тоді як щодо ще шести ракет інформація уточнюється. Не виключено, що вони не досягли своїх цілей. Удар охопив одразу кілька регіонів України, зокрема Харківську, Дніпропетровську, Київську, Одеську та Вінницьку області. Основними цілями противника знову стали об’єкти критичної інфраструктури, попри заяви про можливі домовленості чи "перемир’я".