В Петербурге пылает ТЦ «Капитолий»: людей пытаются эвакуировать, огонь распространяется, несмотря на работу пожарных

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся торговый центр "Капитолий" на Коломяжском проспекте вблизи станции метро "Пионерская". По словам очевидцев, из здания уходит дым, происходит срочная эвакуация посетителей и персонала.

Пожар в торговом центре «Капитолий» на Коломяжском проспекте: работают пожарные и скорая

На месте работают пять пожарных машин и один автомобиль скорой помощи. Местные телеканалы и телеграмм-каналы сообщают о плотном дыме, который виден издалека, а спасатели продолжают ликвидацию огня.

Предварительно жертвы и пострадавшие якобы не зафиксированы, но ситуация остается напряженной. Свидетели публикуют фото и видео с места происшествия, где видны масштаб пожара и интенсивность работы спасателей.

