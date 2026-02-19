З початку опалювального сезону в Україні зафіксовано критичну кількість пожеж у житловому секторі. Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила приголомшливі дані: за цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах.

У надії зігрітися під час опалювального сезону загинули сотні людей: що відомо

"848 людей, а серед них 23 дітей — саме стільки життів забрали пожежі з початку опалювального сезону в Україні", — йдеться у повідомленні рятувальників.

За статистикою ДСНС, окрім загиблих, постраждали 783 особи, серед яких 93 дитини. Рятувальники наголошують, що за кожним таким випадком стоїть особиста трагедія:

"За сухими цифрами — зруйновані оселі, обгорілі стіни, чорний дим і порожні вікна. Кожна з цих історій — це біль родин, страх у дитячих очах, тривога, що залишиться назавжди".

Фахівці виокремлюють три основні причини, які найчастіше призводять до займань:

Електромережі: понад 3,5 тис. пожеж через порушення правил експлуатації електроустановок;

Пічне опалення: понад 3 тис. випадків через неправильне влаштування та експлуатацію печей;

Людський фактор: понад 2,5 тис. займань через необережне поводження з вогнем.

У ДСНС вкотре закликають громадян до пильності, нагадуючи, що безпека — це не формальність, а щоденна відповідальність.

"За кожною з цих цифр – життя. Тому так важливо пам’ятати: не перевантажуйте електромережу, слідкуйте за кухонною плитою, будьте обережними з відкритим вогнем та обігрівачами, перевіряйте систему опалення", — застерігають у службі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у січні 2026 року Росія завдала масованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури столиці. Декілька повітряних атак спричинили значні руйнування ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4. Тисячі багатоквартирних будинків столиці залишилися без тепла, води та електроенергії. У деяких будинках опалення не буде до завершення опалювального сезону.