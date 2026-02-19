С начала отопительного сезона в Украине зафиксировано критическое количество пожаров в жилом секторе. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала потрясающие данные: за этот период возникло 10578 возгораний в домах и сооружениях.

В надежде согреться во время отопительного сезона погибли сотни людей: что известно

"848 человек, а среди них 23 детей — именно столько жизней унесли пожары с начала отопительного сезона в Украине", — говорится в сообщении спасателей.

По статистике ГСЧС, кроме погибших, пострадали 783 человека, среди которых 93 ребенка. Спасатели отмечают, что за каждым таким случаем стоит личная трагедия:

"По сухим цифрам — разрушенные дома, обгоревшие стены, черный дым и пустые окна. Каждая из этих историй — боль семей, страх в детских глазах, тревога, которая останется навсегда".

Специалисты выделяют три основные причины, которые чаще всего приводят к возгоранию.

Электросети: более 3,5 тыс. пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электроустановок;

Печное отопление: более 3 тыс. случаев из-за неправильного устройства и эксплуатации печей;

Человеческий фактор: более 2,5 тыс. возгораний из-за неосторожного обращения с огнем.

В ГСЧС еще раз призывают граждан к бдительности, напоминая, что безопасность — это не формальность, а ежедневная ответственность.

"По каждой из этих цифр – жизнь. Поэтому так важно помнить: не перегружайте электросеть, следите за кухонной плитой, соблюдайте осторожность с открытым огнем и обогревателями, проверяйте систему отопления", — предостерегают в службе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в январе 2026 года Россия нанесла массированные удары по объектам критической инфраструктуры столицы. Несколько воздушных атак повлекли за собой значительные разрушения ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, ТЭЦ-4. Тысячи многоквартирных домов столицы остались без тепла, воды и электроэнергии. В некоторых домах отопление не будет до завершения отопительного сезона.