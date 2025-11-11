У Нацполіції назвали марки авто, які найчастіше викрадають в Україні у 2025 році

В Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості викрадень автомобілів. Про це повідомили у департаменті карного розшуку Національної поліції України на офіційний запит порталу “Коментарі”.

Авто. Фото портал "Коментарі"

Так, за даними Нацполіції, у 2021 році було зареєстровано 1757 злочинів, у 2022-му кількість значно зросла — до 2943. У Поліції пояснили, що різке зростання кількості викрадень автомобілів, безпосередньо пов’язано з початком повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, яка ускладнила криміногенну ситуацію в державі. У подальші роки кількість таких злочинів поступово зменшувалася — до 902 фактів у 2023 році, 638 — у 2024-му та 525 — за 10 місяців 2025 року.

“Зазначена позитивна тенденція обумовлена підвищенням ефективності оперативно-розшукової діяльності, активним використанням систем відеонагляду, вдосконаленням профілактичних заходів та посиленням контролю за діяльністю осіб, схильних до вчинення майнових злочинів”, — розповіли у Нацполіції.

За кількістю викрадень автомобілів у 2025 році лідирує Дніпропетровська область. На другому місці — Харківська область.

Щодо марок транспортних засобів, які найчастіше зловмисники викрадали, то, за даними Нацполіції, у 2021-2025 роках “вибір” зловмисників наступний:

ВАЗ,

Toyota,

Volkswagen,

BMW,

Nissan,

Renault,

Mercedes-Benz.

“Зазначені марки є поширеними серед населення та мають високий попит на вторинному ринку запасних частин, що зумовлює підвищений інтерес до них з боку злочинців”, — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції пояснили, що починаючи з 2023 року, кількість злочинів цієї категорії почала поступово зменшуватися. Так, у 2023-2025 роках найчастіше об’єктами злочинних посягань залишалися автомобілі Volkswagen, Toyota, Nissan та Renault, однак кількість фактів їх викрадення суттєво зменшилася — зокрема, у 2025 році (за 10 місяців) зареєстровано лише 231 випадок сумарно за всіма наведеними марками, що у кілька разів менше, ніж у 2022 році.

“У цей період більшість викрадень носили несистемний, ситуативний характер. Переважно це стосувалося автомобілів, залишених без нагляду після обстрілів, евакуації або переміщення власників. Водночас кваліфіковані, організовані схеми незаконного заволодіння автотранспортом практично не фіксувалися”, — повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що у 2021 році правоохоронні органи розкрили 1 048 (вчинено 1 757) злочинів зазначеної категорії, у 2022 — 530 (2 943), у 2023 — 578 (902), у 2024 — 594 (638), а за 10 місяців 2025 року — 466 (525).

У Нацполіції повідомили, що за результатами проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів у 2021 році затримано 1 135 осіб, причетних до незаконного заволодіння легковими автомобілями; у 2022 році — 656 осіб; у 2023 році — 618 осіб; у 2024 році — 682 особи; за 10 місяців 2025 року — 536 осіб. Усім особам повідомлено про підозру та обирано відповідні запобіжні заходи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які автомобілі найчастіше викрадали в Києві у 2025 році.



