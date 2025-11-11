У Нацполіції назвали марки авто, які найчастіше викрадають в Україні у 2025 році

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості викрадень автомобілів. Про це повідомили у департаменті карного розшуку Національної поліції України на офіційний запит порталу “Коментарі”.
Авто. Фото портал "Коментарі"
Так, за даними Нацполіції, у 2021 році було зареєстровано 1757 злочинів, у 2022-му кількість значно зросла — до 2943. У Поліції пояснили, що різке зростання кількості викрадень автомобілів, безпосередньо пов’язано з початком повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, яка ускладнила криміногенну ситуацію в державі. У подальші роки кількість таких злочинів поступово зменшувалася — до 902 фактів у 2023 році, 638 — у 2024-му та 525 — за 10 місяців 2025 року.
За кількістю викрадень автомобілів у 2025 році лідирує Дніпропетровська область. На другому місці — Харківська область.
Щодо марок транспортних засобів, які найчастіше зловмисники викрадали, то, за даними Нацполіції, у 2021-2025 роках “вибір” зловмисників наступний:
ВАЗ,
Toyota,
Volkswagen,
BMW,
Nissan,
Renault,
Mercedes-Benz.
У Нацполіції пояснили, що починаючи з 2023 року, кількість злочинів цієї категорії почала поступово зменшуватися. Так, у 2023-2025 роках найчастіше об’єктами злочинних посягань залишалися автомобілі Volkswagen, Toyota, Nissan та Renault, однак кількість фактів їх викрадення суттєво зменшилася — зокрема, у 2025 році (за 10 місяців) зареєстровано лише 231 випадок сумарно за всіма наведеними марками, що у кілька разів менше, ніж у 2022 році.
Зазначається, що у 2021 році правоохоронні органи розкрили 1 048 (вчинено 1 757) злочинів зазначеної категорії, у 2022 — 530 (2 943), у 2023 — 578 (902), у 2024 — 594 (638), а за 10 місяців 2025 року — 466 (525).
У Нацполіції повідомили, що за результатами проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів у 2021 році затримано 1 135 осіб, причетних до незаконного заволодіння легковими автомобілями; у 2022 році — 656 осіб; у 2023 році — 618 осіб; у 2024 році — 682 особи; за 10 місяців 2025 року — 536 осіб. Усім особам повідомлено про підозру та обирано відповідні запобіжні заходи.
