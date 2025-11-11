В Нацполиции назвали марки авто, которые чаще всего угоняют в Украине в 2025 году

В Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества угонов автомобилей. Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины по официальному запросу портала "Комментарии".

Авто. Фото портал "Комментарии"

Так, по данным Нацполиции, в 2021 году было зарегистрировано 1757 преступлений, в 2022-м количество значительно возросло — до 2943. В Полиции пояснили, что резкий рост количества угонов автомобилей, напрямую связан с началом полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая в составе СМИ. В последующие годы количество таких преступлений постепенно уменьшалось — до 902 фактов в 2023 году, 638 — в 2024-м и 525 — за 10 месяцев 2025 года.

"Указанная положительная тенденция обусловлена повышением эффективности оперативно-розыскной деятельности, активным использованием систем видеонаблюдения, усовершенствованием профилактических мер и усилением контроля за деятельностью лиц, склонных к совершению имущественных преступлений", — рассказали в Нацполиции.

По количеству угонов автомобилей в 2025 году лидирует Днепропетровская область. На втором месте – Харьковская область.

Что касается марок транспортных средств, которые чаще всего злоумышленники угоняли, то, по данным Нацполиции, в 2021-2025 годах "выбор" злоумышленников следующий:

ВАЗ,

Toyota,

Volkswagen,

BMW,

Nissan,

Renault,

Mercedes-Benz.

"Указанные марки распространены среди населения и пользуются высоким спросом на вторичном рынке запасных частей, что обуславливает повышенный интерес к ним со стороны преступников", — говорится в сообщении.

В Нацполиции пояснили, что начиная с 2023 года количество преступлений этой категории начало постепенно уменьшаться. Так, в 2023-2025 годах чаще всего объектами преступных посягательств оставались автомобили Volkswagen, Toyota, Nissan и Renault, однако количество фактов их похищения существенно уменьшилось — в частности, в 2025 году (за 10 месяцев) зарегистрировано только 231 случай суммарно по всем приведенным маркам, что в несколько раз меньше, чем в 2022 году.

"В этот период большинство угонов носили несистемный, ситуативный характер. Преимущественно это касалось автомобилей, оставленных без присмотра после обстрелов, эвакуации или перемещения владельцев. В то же время квалифицированные, организованные схемы незаконного завладения автотранспортом практически не фиксировались", — сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что в 2021 году правоохранительные органы раскрыли 1 048 (совершено 1 757) преступлений указанной категории, в 2022 — 530 (2 943), в 2023 — 578 (902), в 2024 – 594 (638), а за 10 месяцев 2025 года – 466 (525).

В Нацполиции сообщили, что по результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 2021 году задержаны 1135 человек, причастных к незаконному завладению легковыми автомобилями; в 2022 году – 656 человек; в 2023 году – 618 человек; в 2024 году – 682 человека; за 10 месяцев 2025 года – 536 человек. Всем лицам сообщено о подозрении и избираются соответствующие меры предосторожности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие автомобили чаще всего угоняли в Киеве в 2025 году.



