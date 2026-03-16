У Львові пролунали потужні вибухи без оголошення тривоги: що відомо (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

У Львові зафіксували серію потужних вибухів, які було чутно в різних частинах міста. За повідомленнями місцевих медіа, подія сталася за відсутності сигналу повітряної тривоги, що викликало неабияке занепокоєння серед мешканців.

За свідченнями людей, які перебували неподалік епіцентру події, інцидент супроводжувався візуальними ефектами. "Був сильний спалах та два вибухи", — зазначають очевидці в соціальних мережах.

Наразі правоохоронні органи та екстрені служби з’ясовують обставини події. Попередньо розглядається припущення про технічний характер інциденту. Зокрема, за однією з версій, причиною гучних звуків та яскравого світла міг стати вибух транспортного засобу. "Є версія, що вибухнув автобус", — передають місцеві видання з посиланням на власні джерела.

Як повідомляють місцеві канали, загалом пролунали два вибухи. За попередніми даними, спалахнув автобус, який вже довгий час стояв на Галицькому перехресті на вулиці Хмельницького.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив о 22:07: "Нічні вибухи у багатьох районах Львова: очевидці повідомляють про ймовірну аварію з автобусом".

