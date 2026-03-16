logo

BTC/USD

74198

ETH/USD

2344.34

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Во Львове прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львове прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ночные взрывы во многих районах Львова: очевидцы сообщают о вероятной аварии с автобусом

16 марта 2026, 22:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Во Львове зафиксировали серию мощных взрывов, которые были слышны в разных частях города. По сообщениям местных медиа, событие произошло при отсутствии сигнала воздушной тревоги, что вызвало немалую обеспокоенность среди жителей.

Взрыв во Львове. Фото: местные паблики

По свидетельствам людей, находившихся недалеко от эпицентра происшествия, инцидент сопровождался визуальными эффектами. "Была сильная вспышка и два взрыва", — отмечают очевидцы в социальных сетях.

Правоохранительные органы и экстренные службы выясняют обстоятельства происшествия. Предварительно рассматривается предположение о техническом характере инцидента. В частности, по одной из версий, причиной громких звуков и света мог стать взрыв транспортного средства. "Есть версия, что взорвался автобус", — передают местные издания со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают местные каналы, всего прогремели два взрыва. По предварительным данным, вспыхнул автобус, уже долгое время стоявший на Галицком перекрестке на улице Хмельницкого.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в 22:07: "Ночные взрывы во многих районах Львова: очевидцы сообщают о вероятной аварии с автобусом".

Информация обновляется.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости