Во Львове прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Во Львове зафиксировали серию мощных взрывов, которые были слышны в разных частях города. По сообщениям местных медиа, событие произошло при отсутствии сигнала воздушной тревоги, что вызвало немалую обеспокоенность среди жителей.

По свидетельствам людей, находившихся недалеко от эпицентра происшествия, инцидент сопровождался визуальными эффектами. "Была сильная вспышка и два взрыва", — отмечают очевидцы в социальных сетях.

Правоохранительные органы и экстренные службы выясняют обстоятельства происшествия. Предварительно рассматривается предположение о техническом характере инцидента. В частности, по одной из версий, причиной громких звуков и света мог стать взрыв транспортного средства. "Есть версия, что взорвался автобус", — передают местные издания со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают местные каналы, всего прогремели два взрыва. По предварительным данным, вспыхнул автобус, уже долгое время стоявший на Галицком перекрестке на улице Хмельницкого.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в 22:07: "Ночные взрывы во многих районах Львова: очевидцы сообщают о вероятной аварии с автобусом".

