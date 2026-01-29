У Колумбії розбився літак з депутатом на борту: деталі авіакатастрофи (ФОТО)

У Колумбії сталася авіакатастрофа за участі пасажирського літака державної авіакомпанії Satena. Загинули всі 15 людей, які перебували на борту, зокрема депутат парламенту Діоген Кінтеро. Про це повідомили цивільна авіаційна адміністрація Колумбії та офіційні особи, на яких посилається CNN.

У Колумбії розбився літак. Фото: Aeronáutica Civil Colombia

Трагедія сталася 28 січня під час рейсу з міста Кукута до Оканьї у північно-східному департаменті Норте-де-Сантандер, неподалік кордону з Венесуелою. Літак Beechcraft 1900 вилетів о 11:42 за місцевим часом і мав приземлитися близько 12:05. Останній контакт з диспетчерською службою було зафіксовано о 11:54.

У Колумбії розбився літак з 15 людьми

За даними сервісу FlightAware, сигнал літака зник приблизно через дев’ять хвилин після зльоту з аеропорту Camilo Daza. Після втрати зв’язку авіакомпанія активувала аварійні протоколи та розпочала пошукову операцію спільно з Повітряно-космічними силами Колумбії та Управлінням цивільної авіації.

У Колумбії розбився літак. Фото з соцмереж

Уламки літака згодом знайшли в гірській сільській місцевості муніципалітету Ла-Плайя-де-Белен у східних Андах. За попередніми свідченнями місцевих фермерів, у районі були складні погодні умови, зокрема густий туман і обмежена видимість. Очевидці зазначають, що літак намагався набрати висоту перед падінням, ознак атаки або пострілів не зафіксовано.

Партія "Об’єднаних сил" підтвердила, що серед загиблих опинився її кандидат до Палати представників Діоген Кінтеро, який летів разом із членами своєї команди. Розслідування причин катастрофи триває.

