В Колумбии разбился самолет с депутатом на борту: детали авиакатастрофы (ФОТО)

В Колумбии произошла авиакатастрофа с участием пассажирского самолета государственной авиакомпании Satena. Погибли все 15 находившихся на борту человек, в том числе депутат парламента Диоген Кинтеро. Об этом сообщили гражданская авиационная администрация Колумбии и официальные лица, на которые ссылается CNN.

В Колумбии разбился самолет. Фото: Aeronáutica Civil Colombia

Трагедия произошла 28 января во время рейса из города Кукута в Оканью в северо-восточном департаменте Норте-де-Сантандер, недалеко от границы с Венесуэлой. Самолет Beechcraft 1900 вылетел в 11:42 по местному времени и должен был приземлиться около 12:05. Последний контакт с диспетчерской службой был зафиксирован в 11:54.

По данным сервиса FlightAware, сигнал самолета пропал примерно через девять минут после взлета из аэропорта Camilo Daza. После потери связи авиакомпания активировала аварийные протоколы и начала поисковую операцию совместно с Воздушно-космическими силами Колумбии и Управлением гражданской авиации.

В Колумбии разбился самолет. Фото из соцсетей

В Колумбии разбился самолет. Фото из соцсетей

Обломки самолета впоследствии обнаружили в горной сельской местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен в восточных Андах. По предварительным свидетельствам местных фермеров, в районе были сложные погодные условия, в частности, густой туман и ограниченная видимость. Очевидцы отмечают, что самолет пытался набрать высоту перед падением, признаки атаки или выстрелы не зафиксированы.

Партия "Объединенных сил" подтвердила, что среди погибших оказался ее кандидат в Палату представителей Диоген Кинтеро, летевший вместе с членами своей команды. Расследование причин крушения продолжается.

