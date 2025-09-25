У Киргизстані чоловіка катували через український прапор: деталі

У Киргизстані чоловік заявив, що став жертвою катувань і принижень з боку міліції та співробітників Державного комітету нацбезпеки (ДКНБ) через символіку України. За його словами, його били та намагалися завербувати киргизькі силовики після того, як він вийшов у місто з українським прапором на рюкзаку.

У Киргизстані чоловіка катували за український прапор. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє видання Kloop, у лютому 2025 року чоловіка зупинили міліціонери, які вирішили, що він "активіст", оскільки на його рюкзаку був український прапор. Його доставили у райвідділок, де, за його словами, один з офіцерів одразу вдарив його і звинуватив у підтримці "фашистів".

Надалі до кабінету викликали співробітників ДКНБ. Чоловік провів там близько двох годин без води й можливості вийти, а його катували та знімали на телефон, погрожуючи передати відео знайомим, які воюють проти України. Також, за словами чоловіка, один з міліціонерів казав, що "покличе сюди цих хлопців (які воюють на боці РФ)" і вони його "прикінчать тут".

Затриманого змусили стати на коліна та цілувати прапор Киргизстану. Під час допиту силовики знайшли листування українською мовою з його подругою-українкою. Як виявилося, чоловік народжений у Киргизстані працював у Росії 4 роки, однак його звільнили у 2024 році після виходу закону про мігрантів у РФ. Йому допомогла грошовим переказом українська біженка, яка живе в Чехії, аби чоловік міг виїхати з РФ. Проте, на думку силовиків, грошовий переказ нібито свідчив про можливий "зв’язок з українською розвідкою".

Крім побиття, чоловікові погрожували, що якщо він не зізнається у "пропаганді на користь України", його "покарають так, що він не зможе ходити". За його словами, ДКНБ намагалося завербувати його для збору інформації. Йому пропонували поїхати в Україну або навідатися в українське посольство, щоб "добувати інформацію". Натомість обіцяли пом’якшення звинувачень.

Попри катування, чоловіка відпустили під підписку про невиїзд. Його зобов’язали регулярно звітувати силовикам і забрали документи та банківські картки. Через чотири місяці йому повідомили, що справу "заморозили", але у будь-який момент можуть "розморозити".

Після цього чоловік відновив документи, узяв кредит і виїхав до Європи.

