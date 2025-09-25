В Кыргызстане мужчину пытали из-за украинского флага: детали

В Кыргызстане мужчина заявил, что стал жертвой пыток и унижений со стороны милиции и сотрудников Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) из-за символики Украины. По его словам, его избивали и пытались завербовать киргизские силовики после того, как он вышел в город с украинским флагом на рюкзаке.

В Кыргызстане мужчину пытали за украинский флаг. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Kloop, в феврале 2025 года мужчину остановили милиционеры, которые решили, что он активист, поскольку на его рюкзаке был украинский флаг. Его доставили в райотдел, где, по его словам, один из офицеров сразу ударил его и обвинил в поддержке "фашистов".

В дальнейшем в кабинет вызвали сотрудников ГКНБ. Мужчина провел там около двух часов без воды и возможности выйти, а его пытали и снимали на телефон, угрожая передать видео воюющим против Украины знакомым. Также, по словам мужчины, один из милиционеров говорил, что "позовет сюда этих ребят (воюющих на стороне РФ)" и они его "прикончат здесь".

Задержанного заставили опуститься на колени и целовать флаг Кыргызстана. Во время допроса силовики обнаружили переписку на украинском языке с его подругой-украинкой. Как оказалось, мужчина родившийся в Кыргызстане работал в России 4 года, однако его уволили в 2024 году после выхода закона о мигрантах в РФ. Ему помогла денежным переводом украинская беженка, живущая в Чехии, чтобы мужчина мог уехать из РФ. Однако, по мнению силовиков, денежный перевод якобы свидетельствовал о возможной "связи с украинской разведкой".

Кроме избиения, мужчине угрожали, что если он не признается в "пропаганде в пользу Украины", его "накажут так, что он не сможет ходить". По его словам, ГКНБ пыталось завербовать его для сбора информации. Ему предлагали поехать в Украину или наведаться в украинское посольство, чтобы "добывать информацию". Зато обещали смягчение обвинений.

Несмотря на пытки, мужчину отпустили под подписку о невыезде. Его обязали регулярно отчитываться силовикам и забрали документы и банковские карты. Через четыре месяца ему сообщили, что дело "заморозили", но в любой момент могут "разморозиться".

После этого мужчина восстановил документы, взял кредит и уехал в Европу.

