У Києві за загадкових обставин знайшли мертвим сина першого космонавта незалежної України: що відомо

У Києві за загадкових обставин знайшли мертвим сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка — 41-річного Дмитра Каденюка. За даними джерел ВВС News Україна, тіло чоловіка виявили з ознаками насильницької смерті, а поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Леонід Каденюк. Фото з відкритих джерел

За даними "РБК-Україна" інцидент зі смертю Дмитра Каденюка стався у квартирі на площі Лесі Українки в Києві. Тіло Дмитра Каденюка знайшла його мати Віра Каденюк вранці 10 грудня. За інформацією знайомих родини, чоловік лежав біля вхідних дверей. На його тілі виявили численні рани, у руці був ніж.

Правоохоронці не знайшли передсмертної записки, а характер ушкоджень, за попередніми даними, може свідчити про можливу боротьбу. Поліція поки не оприлюднила офіційні деталі щодо смерті сина Леоніда Каденюка.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство.

Хто такий Дмитро Каденюк

Дмитро Каденюк був єдиним сином Леоніда Каденюка та Віри Каденюк. Він з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та працював провідним спеціалістом у Державному космічному агентстві України. Колеги характеризували його як відповідального та висококваліфікованого фахівця.

Дмитро Каденюк

Сім’я Каденюків була добре відома у наукових і освітніх колах. Мати Дмитра, Віра Каденюк, — викладачка англійської мови вищої категорії.

Спадщина Леоніда Каденюка

Батько Дмитра Леонід Каденюк був першою людиною, яка представляла незалежну Україну у космосі. У 1995 році його відібрали до групи космонавтів Національного космічного агентства України. З 19 листопада по 5 грудня 1997 року він здійснив політ у складі місії STS-87 на американському шатлі Columbia. Він помер 31 січня 2018 року у віці 67 років.