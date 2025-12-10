В Киеве при загадочных обстоятельствах нашли мертвым сына первого космонавта независимой Украины: что известно

В Киеве при загадочных обстоятельствах нашли мертвым сына первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка – 41-летнего Дмитрия Каденюка. По данным источников BBC News Украина, тело мужчины обнаружили с признаками насильственной смерти, а полиция уже открыла уголовное производство.

Леонид Каденюк. Фото из открытых источников

По данным "РБК-Украина", инцидент со смертью Дмитрия Каденюка произошел в квартире на площади Леси Украинки в Киеве. Тело Дмитрия Каденюка обнаружила его мать Вера Каденюк утром 10 декабря. По информации знакомых семьи, мужчина лежал у входной двери. На его теле обнаружили многочисленные раны, в руке был нож.

Правоохранители не обнаружили предсмертную записку, а характер повреждений, по предварительным данным, может свидетельствовать о возможной борьбе. Полиция пока не обнародовала официальные детали смерти сына Леонида Каденюка.

В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство.

Кто такой Дмитрий Каденюк

Дмитрий Каденюк был единственным сыном Леонида Каденюка и Веры Каденюк. Он с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и работал ведущим специалистом в Государственном космическом агентстве Украины. Коллеги характеризовали его как ответственного и высококвалифицированного специалиста.

Дмитрий Каденюк

Семья Каденюков была хорошо известна в научных и образовательных кругах. Мать Дмитрия, Вера Каденюк, – преподавательница английского языка высшей категории.

Наследие Леонида Каденюка

Отец Дмитрия Леонид Каденюк был первым человеком, представлявшим независимую Украину в космосе. В 1995 году его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. С 19 ноября по 5 декабря 1997 года он совершил полет в составе миссии STS-87 на американском шаттле Columbia. Он скончался 31 января 2018 года в возрасте 67 лет.